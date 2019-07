debutterà nell’Universo Cinematografico Marvel tra pochi giorni innei panni di

L’iconico personaggio interpretato dall’attore, tuttavia, avrà delle differenze rispetto alla sua controparte fumettistica. Parlando con GQ Gyllenhaal ha parlato del fatto di entrare a far parte di questo immenso universo ed anche del suo misterioso personaggio:

Camminare nell’Universo Cinematografico Marvel è una cosa enorme. Ci sono un sacco di cose che si aspettano da te, nel processo di sviluppo del film ed anche come personaggio. È come quando qualcuno ti fa indossare un vestito e se ne va, ma è giusto per me?

Anche se è stato divertente affiancare Tom Holland in un progetto simile l’attore non nasconde che la pressione non manca in questo genere di cose:

[..] c’è una sorta di pressione quando si fa queste cose. Penso che la gente ami quel personaggio, ed è così diverso da quello dei fumetti, e quando stai facendo qualcosa di differente dai fumetti come in questo caso penso che la reazione sia così [sussulta].

CORRELATO:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.