Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In una recente intervista con BET il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato della scelta di Mysterio come “nuovo volto” di, soprattutto dopo l’arrivo nei cinema di, il film d’animazione di Peter Ramsay, Rodney Rothman e Bob Persichetti.

“Ho adorato Un Nuovo Universo, l’ho trovato fantastico” ha commentato Feige. “Non mi ha messo sotto pressione, ma sono stato davvero grato di aver scelto Mysterio quando è stato il momento di decidere quale cattivo usare“.

Ha poi ammesso:

Volevamo un cattivo mai portato al cinema e Mysterio era molto in alto nella lista. Ci siamo interrogati a lungo sui suoi poteri, se fossero confusionari con le illusioni e tutto il resto, ma poi ci siamo resi conto che sarebbe stato interessante. Dopo aver visto Un Nuovo Universo ho pensato: “Grazie a Dio abbiamo scelto qualcosa di complesso a audace”. Se si fosse trattato del tipico cattivo di Spider-Man che lo insegue per gli edifici e cerca di colpirlo con scariche di energia, sarebbe stato patetico in confronto a Un Nuovo Universo.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.