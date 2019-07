Nel corso di un’intervista con Uproxx è stato invitato a riflettere sulla possibilità che Tony Stark e la sua morte abbiano avuto lo stesso impatto su Peter Parker che la morte di zio Ben ha avuto sul ragazzo nei fumetti.

“Credo che lo fosse, probabilmente sì” ha ammesso l’attore paragonando zio Ben a Tony. “Era diventato una figura paterna per lui, perciò perderlo ha avuto un profondo effetto su Peter Parker ovviamente. Ed ecco il bello di avere Mysterio in questo film, perché così può vestire un po’ i suoi panni e fare da mentore a Peter e da fratello maggiore allo stesso tempo“.

In Captain America: Civil War e in Spider-Man: Homecoming, Peter ha già perso suo zio, perciò la morte di Tony ha permesso alla produzione di esplorare temi simili, come sostenuto dal regista in un’intervista con CB:

Per certi versi ho sentito che fosse un argomento molto naturale da affrontare e mi ha permesso di raccontare il tipo di storia da Spider-Man che la gente si aspetta. Perciò anche se non credo che [Tony] sia il sostituto diretto di zio Ben mi ha sicuramente permesso di esplorare tematiche simili.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.

CORRELATO:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi: