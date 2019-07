In un nuovo video di IMDb Originalsha parlato diin compagnia del collega Jake Gyllenhaal rispondendo alle domande dei fan. Quando è stato il momento di parlare di una delle eroine dell’UCM preferite dell’attore, Holland ha prontamente rispostoe ha poi raccontato un divertente aneddoto legato all’attrice che la interpreta,

Il racconto è particolarmente interessante perché svela una scena tagliata da Avengers: Infinity War:

C’era una scena in Infinity War che in realtà non è finita del montaggio finale in cui Thanos schioccava le dita o qualcosa del genere e tutti i Guardiani diventavano forme astrali; io dovevo cercare di afferrare tutti i corpi e farli ricongiungere con le forme astrali. A un certo punto erano tutti stesi sul pavimento, tutti i Guardiani, e Karen si è addormentata perché era troppo stanca visto che aveva dovuto svegliarsi prestissimo. Ricordo che tutti dicevano: “Karen, stiamo girando”.