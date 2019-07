Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin) e Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) sono entrati a far parte del nono episodio di Fast & Furious. I dettagli delle loro parti, come specifica Deadline , non sono stati resi noti.

Recentemente abbiamo appreso che Jordana Brewster tornerà a vestire i panni di Mia nel lungometraggio.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.