Come sapete, l’inclusione dinell’Universo Cinematografico Marvel è stata possibile solo grazie a un accordo stretto tra i Marvel Studios e la Sony Pictures (proprietaria dei diritti di sfruttamento cinematografici del personaggio). Secondo l’accordo, la Sony subappalta ai Marvel Studios lo sviluppo e la produzione dei propri film con protagonista, e il personaggio può essere utilizzato anche in altri film Marvel.

Ma quanti film include questo accordo? Il contratto prevedeva sei pellicole: tre film dedicati a Spidey e tre apparizioni in pellicole dei Marvel Studios.

Al momento, Tom Holland ha completato le comparsate dell’arrampicamuri con Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. I film dedicati a Spidey sono invece solo due: Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Rimane quindi solo un film alla fine dell’accordo, ma visto il successo di questa incarnazione del personaggio è facile pensare che Sony e Marvel stiano pensando a un rinnovo (anche se non è stato ancora annunciato nulla in tal senso).

Ovviamente vi terremo aggiornati a riguardo!

Fonte: CB