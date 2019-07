Dopo il grandissimo successo di, la New Line Cinema ha deciso di ampliare la storia sviluppando, oltre al regolare sequel diretto da, anche alcuni spin-off da lui prodotti, creando un vero e proprio universo horror interconnesso. Questi film si sono distinti per l’ottimo successo al botteghino (nonostante un’accoglienza più discontinua da parte della critica). Ma come si vanno a inserire in questo Universo Cinematografico? Ve lo spieghiamo con una timeline aggiornata all’uscita di, da poco nei cinema.

The Nun - 1952 Uscito nel 2018, The Nun - La Vocazione del Male è ambientato nel 1952 in Romania (ma contiene anche un flashback al 1945).

Costato 22 milioni di dollari, ne ha incassati 365 in tutto il mondo.

Annabelle: Creation - 1955 Prequel di The Conjuring e Annabelle , Annabelle: Creation è uscito nel 2017 ed è ambientato nel 1955, con un flashback al 1943.

Costato 15 milioni di dollari, ne ha incassati 306 in tutto il mondo.

Annabelle - 1967 Annabelle , primo spin-off di The Conjuring uscito nel 2014, è ambientato nel 1967.

Costato 6.5 milioni di dollari, ne ha raccolti 257 in tutto il mondo.

The Conjuring - 1971 Uscito nel 2013, The Conjuring - L'Evocazione è ambientato nel 1971 e incentrato sulle vicende dei coniugi Warren.

Costato 20 milioni di dollari, ne ha raccolti 319 in tutto il mondo.

Annabelle 3 - 1971/1972 Uscito da poco al cinema, Annabelle 3 è ambientato nel 1971/1972, cioè appena dopo i fatti del primo Conjuring .

Finora ha incassato 134 milioni di dollari in tutto il mondo, in Italia è già il migliore incasso della trilogia di spinoff.

La Llorona - Le Lacrime del Male - 1973 Uscito pochi mesi fa, La Llorona - Le Lacrime del Male è un altro spinoff di The Conjuring ed è collegato con Annabelle attraverso il personaggio di Padre Perez. Dopo un prologo ambientato nel 1673, il film si svolge nella Los Angeles del 1973.

Costato 9 milioni di dollari, ne ha incassati 122 in tutto il mondo.

The Conjuring: Il Caso Enfield - 1976/1977 Uscito nel 2016, The Conjuring: il Caso Enfield è ambientato nel 1977 (dopo una premessa ambientata nel 1976).

Costato 40 milioni di dollari, il film ha incassato 320 milioni di dollari in tutto il mondo.













La sinossi:

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

“Annabelle 3” è il terzo capitolo di “Annabelle”, la serie di film di grande successo della New Line Cinema, con protagonista la famigerata bambola malefica dell’universo di “The Conjuring”. Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei film “Annabelle”, “IT” e “The Nun – La vocazione del male”, fa il suo debutto alla regia in questo film, prodotto da Peter Safran (“Aquaman”), lo stesso produttore di tutti i titoli del franchise di “The Conjuring”, e dal creatore dell’universo di “The Conjuring” James Wan (“Aquaman”).

Il film vede la partecipazione di McKenna Grace (“The Haunting of Hill House” in TV, “Gifted– il dono del talento”, “Captain Marvel”) nel ruolo di Judy; Madison Iseman (“Jumanji: Benvenuti nella giungla”, ” Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween”) è la sua babysitter Mary Ellen; e Katie Sarife (“Youth and Consequences” e “Supernatural” in TV) nei panni dell’amica tormentata Daniela; mentre Patrick Wilson (“Aquaman”, e i film di ” The Conjuring” e “Insidious”) e Vera Farmiga (i film di “The Conjuring”, l’imminente “Godzilla II: King of the Monsters”, “Bates Motel” in TV) riprendono i loro ruoli di Ed e Lorraine Warren.

Dauberman, che ha diretto il film, ne ha anche scritto la sceneggiatura da una storia di Dauberman e Wan. I produttori esecutivi sono Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Michelle Morrissey e Judson Scott.

La squadra creativa di Dauberman che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Michael Burgess (l’imminente “La Llorona – Le lacrime del male “), la scenografa Jennifer Spence (“Annabelle: Creation”, “The Nun – La vocazione del male”), il montatore Kirk Morri (“Aquaman”) e la costumista Leah Butler (“Annabelle: Creation”). Le musiche sono di Joseph Bishara (i film “The Conjuring”).