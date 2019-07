Per i protagonisti (soprattutto secondari) dell’Universo Cinematografico Marvel non deve essere semplice destreggiarsi tra gli innumerevoli progetti dei

Recentemente, ad esempio, Gwyneth Paltrow aveva rivelato di non ricordarsi di essere apparsa nei panni di Pepper Potts in Spider-Man: Homecoming (fatto che Tom Holland non ha preso proprio benissimo).

Ora Jon Favreau, regista dei primi due capitoli di Iron Man ed interprete di Happy Hogan, è arrivato a dare manforte alla collega ed amica rivelando che anche lui ha difficoltà nel sapere cosa effettivamente succede nell’UCM:

Con le cose della Marvel ci sono così tanti film che vengono realizzati e si intrecciano contemporaneamente. Spenso non si è esattamente sicuri di quel che sta succedendo, nemmeno io. Sono uno dei produttori esecutivi di Avengers: Endgame, e nonostante questo non sempre sapevo cosa stava accadendo.

Ricordiamo che rivedremo a breve Favreau nei panni di Happy in Spider-Man: Far From Home.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts esce il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.

