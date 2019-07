vestirà i panni del Crociato Incappucciato in, cinecomic che sarà diretto da Matt Reeves. La notizia, come sappiamo, non ha fatto impazzire molti fan dell’Uomo Pipistrello, tuttavia un musicista e figlio d’arte ha commentato con entusiasmo la questione.

Jaden Smith, musicista e figlio di Will Smith ha infatti espresso il suo consenso durante un’intervista a Rolling Stone:

Oh mio Dio, non so nemmeno cosa dire. Ogni giorno accadono fatti incredibili che nemmeno conosci. Non ho parole per esprimere il mio entusiasmo verso di lui. Sta accadendo. Sarà il miglior Batman.

Diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, The Batman sarà al cinema il 25 giugno 2021.

