In quello che è divenuto un enorme twist in pieno stile “Questa è Hollywood!”,si è aggiudicata la produzione e la distribuzione di, action thriller conche, fino a poco fa, era nelle agende della Universal e della Legendary Pictures.

Il film, che verrà diretto da Rawson Marshall Thurber (Una Spia e Mezzo, Come ti Spaccio la Famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Il colosso dello streaming ha dunque dato luce verde al progetto, le cui riprese dovrebbero partire nel 2020. A The Rock e Gal Gadot, già confermati nel cast nei giorni in cui il tutto era collegato alle altre realtà citate, si è aggiunto ora anche Ryan Reynolds.

A quanto pare, il passaggio di consegne sarebbe storia recentissima.

Thurber, nel mese di giugno, avrebbe avuto un incontro con lo studio per sottoporre al vaglio degli executive la storia e il budget stimato, avvertendo però una certa esitazione da parte della major. Delle specifiche clausole di produzione consentivano a Thurber and co. spazio di manovra in caso di “rallentamenti” nello sviluppo e, appena intravista la possibilità, il filmmaker, una decina di giorni fa, ha proposto il tutto a Netflix che ha approvato e promesso di esaudire tutte le richieste necessarie alla realizzazione della pellicola.

Per il colosso dello streaming, si tratterà di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggerisce un budget di almeno 130 milioni di dollari. Contrariamente alle major, che possono promettere delle compensazioni ai salari delle star in caso di superamento del punto di pareggio con delle cifre iniziali più basse, Netflix deve necessariamente pagare dei cachet che non possono tener conto del box office. E considerato che il solo Dwayne Johnson si beccherà qualcosa come 20 milioni di dollari, è abbastanza scontato capire che aggiungere al conteggio le paghe di Gal Gadot e Ryan Reynolds contribuisce a far lievitare il conto.

