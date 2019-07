C’è molta attesa per il panel che i Marvel Studios terranno sabato 20 luglio in Sala H. Dopo il forfait dell’anno scorso e alla luce della chiusura della Fase 3 dell’UCM con, ci aspetta che la Casa delle Idee torni in Sala H in grande stile.

Variety in tal senso riporta che la conferenza in programma potrebbe lasciare il segno. Come riporta l’articolo, infatti:

La Marvel naturalmente farà salire sul palco i volti della sua prossima fase, ci sarà un momento apposito dedicato a questo, ma poi coglierà l’occasione per mostrare nuove materiale.

L’ipotesi più accreditata è che gli Studios colgano l’occasione per mostrare le prime immagini di Black Widow, il film dedicato a Vedova Nera. In tal senso nell’articolo si legge quanto segue:

Preparare qualcosa in tempo, come dei video o un trailer per Black Widow implica un’accelerazione degli effetti visivi. Due o tre minuti di sequenze possono arrivare a costare un milione di dollari.

Assisteremo alle prime scene dal film con Scarlett Johansson? Manca poco e lo scopriremo.

La 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio. Come ogni anno Badtaste.it sarà presente per fornirvi costanti aggiornamenti e notizie direttamente sul posto.

