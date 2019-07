View this post on Instagram

@beautybychrisc used Hot Cocoa foundation stick (contour)to create these looks on @chloexhalle for the Lion King Premiere 🖤🖤 #beautybychrisc #lionking #lionkingpremiere #chloexhalle #chloeandhalle #chloebailey #HalleBailey #naturalmakeup #glow #fentybeauty #glossier #kohgendo #maccosmetics #elciecosmetics #beccacosmetics #ardelllashes #soapbrows #loreal #lorealmakeup #huda #hudabeauty