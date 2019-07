Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’azione inè un crescendo costante, anche se il twist principale avviene per ovvie motivazioni verso la metà del film.

Anche se Mysterio ci era stato presentato come un “eroe” ed alleato di Spidey, veniamo a scoprire in breve tempo che non è così. In tal senso Chris McKenna e Erik Sommers, gli sceneggiatori del film, hanno parlato della volontà di inserire Mysterio nel film, rimanendo però fedeli alla visione del personaggio nei fumetti:

C’era sicuramente un altro personaggio iconico in ballo e mi chiedevo se potesse essere inserito, due allo nello stesso momento, ma tutto continuava a tornare a Mysterio. E Mysterio era quello più serio, perché ok, come si fa a riportare uno stuntman trasformista con le molle ai piedi… Quindi è stato spaventoso, ma alla fine ci siamo impegnati e abbiamo percorso molte strade diverse con lui, continuavamo a tornare indietro per renderlo più simile al personaggio dei fumetti, in tema di truffatore e nel suo intento di trasformare, anche alla fine, Peter Parker/Spider-Man nel cattivo della storia. Così ci siamo concentrati su questo, cercando di radicarlo nel miglior modo possibile utilizzando anche i fatti passati dell’UCM, in modo che l’illusione non richiedesse di costruire un gigantesco parco di divertimenti in un capannone abbandonato

Come già ribadito Mysterio non è quello che sembra ma solamente un bugiardo manipolatore che cerca di raddrizzare ciò che secondo lui era andato storto nel mondo e “vendicarsi” della maniera in cui Tony Stark ha trattato il suo lavoro in passato. McKenna ha parlato poi del piano del misterioso villain e della creazione di EDITH, il sistema iper-tecnologico che Tony Stark ha lasciato in eredità a Peter e del suo ruolo chiave nel film:

Una volta che ci siamo resi conto che stavamo realizzando un raggiro ci siamo dovuti chiedere “Bene, cosa sta cercando di eliminate Peter?” E in quel momento abbiamo sviluppato l’idea del sistema EDITH, integrato negli occhiali: gli occhiali in realtà erano una grande idea [del regista Jon Watts], con quelle lenti scure, come simbolo della “corona”. Questi occhiali che non si adattano a lui, ma sapevamo che proprio come un artista della truffa avrebbe dovuto scendere in campo in quel momento in cui la corona viene ceduta, prendendo gli occhiali da Peter, ma cercando di fare in modo che sia il ragazzo a consegnarglieli. Una classica truffa.

Quentin Beck (Mysterio) riesce quindi a farsi cedere la potente tecnologia da Peter mettendo in scena una truffa molto articolata fino ad arrivare alla rivelazione sul piano criminale del villain:

Non appena la truffa si dirada diventa una storia d’amore, una bromance. Lui sta seducendo Peter, sapevamo che il film stava andando a parare su quella scena, nel mondo in cui lo stavamo scrivendo, ci è venuta in mente l’idea di una scena in un bar, idea che ci è da sempre piaciuta, che lo porta all’esterno della battaglia con Molten Man, e poi tutto salta fuori, tutto viene rivelato, scena nata naturalmente da ogni elemento che avevamo accumulato fino a quell’istante. Una volta che il velo cala e ti rendi conto che le cose non sono come sembrano, dovevamo il più rapidamente possibile coinvolgere il pubblico “Ok, chi è davvero questo tipo e cose vuole realmente?”, e tutta la scena del bar sembrava il modo più economico e divertente per spiegare tutto.

CORRELATO CON SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

