Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Innulla è come sembra. Ce lo ha confermato Mysterio ma anche la seconda scena dopo i titoli di coda in cui vediamo che Nick Fury e Maria Hill, per tutta la durata degli eventi, non erano altro che degli Skrull sotto copertura (Talos impersonava Fury).

Gli Skrull hanno avuto una parte fondamentale in Captain Marvel, ed ora sono spuntati fuori anche in Far From Home. C’è quindi qualche speranza di vedere nuovamente lo scontro tra questa razza aliena e i Kree (sempre visti in Guardiani della Galassia e in Captain Marvel)?

Nel cinecomic con Tom Holland ad un certo punto Talos e la sua compagna (sempre sotto mentite spoglie) fanno riferimento alla “cellule dormienti Kree”, il che significa che forse il conflitto tra le due razze non sia ancora concluso. Parlando con Fandango Kevin Feige ha offerto una piccola provocazione riguardo questa questione:

Beh, la guerra Kree-Skrull è stata una parte molto importante dei fumetti ed è un segmento fondamentale anche nella mitologia di Captain Marvel che volevamo integrare. Ci sono un sacco di domande, come ad esempio, a cosa si è dedicata Captain Marvel negli oltre 20 anni passati tra gli eventi del suo cinecomic e Endgame? Quella particolare linea però è una di quelle che viene accennata durante il film con una manciata di easter egg che ci danno delle indicazioni diverse riguardo Maria [Hill] o Nick [Fury].

Aggiungendo anche:

Fury nel film si riferisce alla Terra di Peter come al “tuo mondo”, invece che al “nostro mondo”. Quando lo guardi la prima volta ci passi sopra. Ma alla seconda visione, sapendo cosa sta per avvenire, è divertente sapere che ci sono questi riferimenti. E Jon Watts è molto pravo ad inserire queste easter egg.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

FONTE: CB