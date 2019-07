, nuovo film horror di(Hereditary – Le Radici del Male) è attualmente nelle sale americane (nei nostri cinema arriverà il 25 luglio). Tuttavia il film arrivato in sala, a quanto pare, non ha lasciato spazio a ben 80 minuti di scene, minutaggio che è stato tagliato in fase di montaggio.

In virtù di ciò in una conversazione avuta su Reddit con i fan il regista Aster ha rivelato che la sua director’s cut del film che sarà presente nell’edizione Blu-ray (probabilmente) conterrà ben 30 minuti in più inediti provenienti proprio da quegli 80 minuti di girato tagliati”: Sto lavorando ad una extended cut in questo momento. Non sarà con un ora e 20 in più, ma ci saranno almeno 30 minuti aggiuntivi”.

Questi 30 minuti non dovrebbero far parte di scene tagliate recluse principalmente nei contenuti speciali delle edizioni home video, ma dovrebbe far parte proprio di un nuovo montaggio esteso. Ma ovviamente vi terremo aggiornati sulla questione.

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

