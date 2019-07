Come prevedibile,è rimasto in testa alla classifica americana venerdì, incassando altri 13.3 milioni di dollari e salendo così a ben 242 milioni di dollari in soli undici giorni. Il cinecomic viaggia nettamente sopra a, che nello stesso periodo di tempo aveva incassato 212 milioni di dollari (non c’era di mezzo la festività del Quattro Luglio ma erano già passati due weekend).

Seconda posizione per Toy Story 4, che incassa altri 6.2 milioni di dollari e sale a 331 milioni complessivi, mentre debutta al terzo posto Crawl, l’horror di Alexander Aja prodotto da Sam Raimi, che incassa 4.3 milioni di dollari e dovrebbe chiudere il weekend con circa 11 milioni di dollari. Debutta al quarto posto Stuber, con 3.1 milioni di dollari e una media di soli mille dollari per sala. Chiude la top-five Yesterday, con 1.9 milioni di dollari e un totale di 43.5 milioni di dollari.

Fonte: BOM