Nuovo adattamento di un videogioco in arrivo al cinema. Deadline rivela che la New Line Cinema ha iniziato a sviluppare una versione per il grande schermo di, ingaggiando(già al lavoro sul reboot di, sull’adattamento didiretto da F. Gary Gray, sul remake die sul sequel di) per scrivere la sceneggiatura.

Il videogioco è considerato uno degli arcade più importanti della storia, avendo lanciato un vero e proprio filone negli anni ottanta. La premessa è molto semplice e lascia molto margine alla creatività per realizzare un film: il giocatore controlla un cannone laser per impedire un’invasione aliena.

La pellicola verrà prodotta da Akiva Goldsman e dalla sua Weed Roads Pictures, da Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures, e da Warner Bros e New Line Cinema che si occuperanno della distribuzione.