Continua la corsa dial box-office italiano, un successo che spinge gli incassi di tutta la classifica.

Sabato il film Marvel/Sony raccoglie infatti 1.1 milioni di euro, salendo così a 4.3 milioni di euro in quattro giorni (un milione al giorno: accade molto raramente d’estate!).

Seconda posizione per Annabelle 3, con 172mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro. Al terzo posto Toy Story 4 raccoglie 164mila euro, per un totale di 4.4 milioni di euro.

Al quarto posto Domino incassa 62mila euro, salendo a 101mila euro in tre giorni, mentre risale al quinto posto Pets 2 – Vita da Animali, con 26mila euro e un totale di 3.4 milioni di euro.

L’altra nuova uscita del weekend, Welcome Home, si piazza al nono posto con quasi 21mila euro e un totale di quasi 40mila euro.