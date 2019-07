Il ruggito inizia a farsi sentire dalla Cina:è infatti uscito lo scorso weekend nella Repubblica Popolare incassando ben 54.7 milioni di dollari. Si tratta di un esordio migliore di quello del(46.5 milioni),(45.2 milioni) e(18.8 milioni) e lascia intuire un ottimo risultato a fine corsa.

La pellicola della Disney arriverà in circa 4.500 cinema nordamericani e in diversi altri territori il prossimo weekend: dopo aver battuto i record di prevendite, le aspettative sono alle stelle e le attuali proiezioni sono di un weekend da 200 milioni negli USA per un possibile incasso a fine corsa di oltre 600 milioni di dollari (grazie anche a un mese di agosto piuttosto scarico di titoli che possano stravolgere la classifica).

In Italia, lo ricordiamo, arriverà il 21 agosto, un weekend solitamente molto favorevole per i film per tutta la famiglia e in particolare per i prodotti d’animazione.

CORRELATO CON IL RE LEONE

Fonte: Screen