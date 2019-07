stava per includere un cammeo di

Secondo gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers, l’attore sarebbe tornato a interpretare Aaron Davis dopo il debutto in Homecoming, ma l’idea è stata scartata durante la fase di sceneggiatura.

Spiega McKenna:

Avevamo assolutamente intenzione di far tornare Donald Glover. Abbiamo esplorato quell’idea per un po’, poi ci siamo resi conto che il film sarebbe stato pochissimo nel Queens e si sarebbe spostato in Europa molto rapidamente. Ci sono idee che è bene lasciar perdere.

E aggiunge Sommers:

È successo proprio questo. Adoravamo il suo personaggio, volevamo farlo tornare, ma volevamo anche andar via da New York il prima possibile e partire per questo viaggio. C’erano diverse cose che avremmo voluto fare a New York, ma non c’era tempo.

In Homecoming, Aaron Davis è un criminale che cerca di acquistare armi da Jackson Brice ed Herman Schultz e viene salvato da Spider-Man. A quel punto accetta di aiutare l’uomo ragno a recuperare le armi sviluppate da Toomes con la tecnologia aliena. Nel 2010 Glover fece una lunga campagna per interpretare Spider-Man nel reboot, la parte andò ad Andrew Garfield ma la vicenda indirettamente condusse alla nascita di Miles Morales. In Homecoming (così come nell’Universo Ultimate) è zio di Miles, nel film accenna anche al ragazzo quando afferma di avere un nipote che vive nel quartiere. Non è quindi assolutamente da escludere il ritorno di Glover nel terzo film, così come il debutto di Miles Morales (già protagonista di Spider-Man: Un Nuovo Universo)

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

