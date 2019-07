Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Già è abbastanza paradossale parlare di “buchi di trama”, un concetto sostanzialmente nato online qualche anno fa e collegato principalmente ad ambiti di “cinema nerd”. Tutto assume delle sfumature anche più assurde quando, di fatto, non c’è nulla da spiegare e, al massimo, bisogna solo aspettare.

Riavvolgiamo il nastro.

Tempo fa il cast di Spider-Man: Far From Home ha partecipato al late show di Jimmy Kimmel dove ha cincischiato risposte poco convincenti sul finale di Avengers: Endgame.

Dal momento che Far From Home si svolge cinque anni dopo gli eventi del film corale, Kimmel ha domandato “Perché siete ancora alle superiori?”.

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno dato delle risposte decisamente zoppicanti e sembrava addirittura che non avessero colto il punto.

La realtà dei fatti è ben diversa: stavano solo cercando di non spoilerare.

Proprio all’inizio del lungometraggio viene data una spiegazione pertinente e del perché tanto i blippati quanto i non blippati si siano ritrovati di nuovo insieme a scuola. Chi non era stato cancellato è invecchiato di 5 anni, chi era stato obliterato, come i personaggi degli attori citati e quello di Toni Revolori, no.

La cosa è stata confermata anche dal regista Jon Watts:

Erano solo spaventati dalla possibilità di spoilerare il film. Non sapevano bene cosa potevano e cosa non potevano dire.

Il regista, che era presente allo show seduto fra il pubblico, aggiunge:

Ero lì e ho pensato “Dai ragazzi! Spiegatelo! Sennò pare che non sapete di cosa state parlando!”.

