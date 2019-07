Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, co-sceneggiatore di, ha rilasciato un’intervista a Collider (via CB.com ) durante la quale ha spiegato che Mysterio (il villain interpretato da), era molto differente nelle prime versioni del film.

Nello specifico: era uno Skrull.

C’erano alcune versioni molto preliminari del film in cui Mysterio era uno Skrull. C’erano un sacco di “versioni Skrull” nella storia, per lo meno all’inizio. Quando realizzi un film tutto incentrato su un mago della truffa, che è quello che abbiamo fatto alla fine, hai delle discussioni in cui affronti il tema del “come possiamo continuare a ingannare il pubblico, come manteniamo acceso il fuoco delle rivelazioni divertenti? Quante distrazioni ci sono concesse prima che il pubblico decida di ammazzarci?”. Il reveal di Mysterio Skrull era un’idea iniziale focalizzata sul perché era intenzionato a fare ciò che poi mette in atto.

L’altro sceneggiatore, Chris McKenna, specifica che l’idea non è mai arrivata nero su bianco in una sceneggiatura, anche se è stata discussa a lungo nella “writer’s room”.

Non è mai arrivata effettivamente sulla carta, ma ne abbiamo parlato per un po’. Ma d’altronde abbiamo parlato di un sacco di roba. Abbiamo trascorso molto tempo in una stanza senza finestre a buttare giù idee insieme al regista Jon Watts, alla gente dei Marvel Studios e della Pascal Pictures. È quello che è avvenuto nelle prime fasi. Un sacco di chiacchiere. Percorrere diverse strade e rifinire le cose mano a mano fino a che non hai tra le mani una storia.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.