La notizia arriva da The DISinsider ed è stata confermata da Variety : Javier Bardem si aggiunge agli attori in trattative per entrare nel cast del remake live-action de

Se le trattative andassero a buon fine, interpreterebbe il padre di Ariel (Halle Bailey), ovvero Re Tritone, doppiato da Kenneth Mars nel 1989.

Ricordiamo che in lizza per varie parti vi sono anche Harry Styles (Eric), Melissa McCarthy (Ursula), Jacob Tremblay (Flounder) e Awkwafina (Scuttle).

LA SIRENETTA: I DETTAGLI SUL FILM

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Le riprese dovrebbero partire nel corso del 2020 e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021.