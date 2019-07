arriverà mai al cinema?

Sappiamo già da tempo che Deadpool sarà l’unico degli X-Men a resistere alla fusione fra la Disney e la Fox.

Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qualche settimana fa in un apposito approfondimento.

Al momento però, notizie certe non le abbiamo. Rob Liefeld però, un un Botta&Risposta improvvisato su Twitter ha ribadito che il film si farà e anche presto. Ora, non sappiamo come tradurre il “presto” in questione e se, magari, al panel dei Marvel Studios previsto al Comic-Con avremo qualche indicazione in materia, ma è qualcosa che fa comunque sperare.

Durante la premiere di Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious, il regista David Leitch, già dietro alla macchina da presa di Deadpool 2, aveva detto.

Stando alle parole di tutti, pare che tutti hanno intenzione di farlo. Quindi se venissi contattato per girarlo, la mia risposta sarebbe “Cacchio, sì” ma penso che ci sono svariate cose da sistemare nel post fusione fra la Fox e la Disney, sul dove si trova il mondo Marvel dopo gli eventi di Endgame. Quando la polvere si sarà posata, speriamo che il progetto sia ancora vivo. Ho un sacco di idee folli, ma le tengo per me. Se un domani dovessero essere così carini da chiamarmi, potrò condividere le mie idee pazze con loro.

Tornando a Liefeld, c’è da dire che il fumettista si è sempre dichiarato fiducioso in merito. Già a gennaio sosteneva:

Il terzo film si farà, un un modo o nell’altro. La Disney ha scucito 60 miliardi per comprare la Fox e oggi come oggi questo è il suo asset più redditizio che fa più dei film degli X-Men.

Ovviamente terremo d’occhio l’evolversi della faccenda.

Deadpool tornerà al cinema?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mercenario Chiacchierone della Marvel.