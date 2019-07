Al via il secondo giorno di Comic-Con di San Diego in Sala H. Il nostro Mirko D’Alessio si trova all’interno dell’enorme centro congressi e seguirà in live blogging i panel della giornata (mentre Teresa Soldani sarà nella Ballroom 20). Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la live su Twitter che durerà fino a notte inoltrata. Dedichiamo il primo live blogging ai primi due panel, il primo con gli sceneggiatori di Avengers: Endgame (Christopher Markus e Stephen McFeely) e il secondo con Fratelli Russo che parleranno dei loro prossimi progetti!