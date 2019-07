È l’alba a San Diego, e i nostri Mirko, Angelica e Teresa si trovano in coda per accedere rispettivamente alla Hall H e alla Ballroom 20 per seguire i numerosi e interessanti panel della giornata al Comic-Con. Il più atteso dei quali, manco a dirlo, sarà l’ultimo della giornata: quello dei Marvel Studios.

Noi come sempre seguiremo in live blogging i panel più importanti: vi invitiamo rimanere sintonizzati tutta la serata fino a notte fonda – il panel Marvel, infatti, inizierà alle 02.15 del mattino e durerà un’ora e mezza.

Vi proponiamo la scaletta dei live blogging che si succederanno sull’area cinema e sull’area tv a partire dalle 20:30

(TV) BALLROOM 20 | 10:30-11:45 a.m | Batwoman ( 19.30-20.45 ora italiana )

( ) (TV) SALA H | 11.30-13.00 | Star Trek | ( 20.30-22.00 ora italiana )

| ( ) (TV) SALA H | 13.15 | Westworld III ( 22:15 ora italiana )

( ) (TV) BALLROOM 20 | 3:30-4:15pm | Arrow ( 00.30-1.15 ora italiana )

( ) (TV) BALLROOM 20 | 4:15-5pm | Supergirl ( 1.15-2 ora italiana )

( ) (CINEMA) SALA H | 17.15 | Marvel Studios ( 02:15 ora italiana )

I panel partiranno ovviamente con quello di Batwoman in Ballroom 20, durante il quale molto probabilmente verrà anche rimostrato il pilot (leggi la recensione). CBS All Access aprirà le danze in Sala H con un corposo panel tutto dedicato a Star Trek: si parlerà di Star Trek: Discovery ma innanzitutto e soprattutto di Star Trek: Picard, che come sapete vedrà il ritorno di Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard.

Il momento più succoso arriverà appunto nel cuore della notte per noi italiani: i Marvel Studios terranno una presentazione di ben 90 minuti sul futuro del loro Universo Cinematografico (e magari di quello streaming). Dopo l’assenza dell’anno scorso, il ritorno della Casa delle Idee a San Diego dovrebbe garantire una bella dose di annunci e di sorprese sopperendo alla totale assenza della Warner Bros. dalla Sala H.

Seguiteci sul sito per tutti gli aggiornamenti, e sui social in particolare su Instagram dove potete già vedere nelle Stories l’infinita coda per entrare in Sala H (i nostri Mirko e Angelica hanno ottenuto il braccialetto per il rotto della cuffia).