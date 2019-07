Alla fine ce l’ha fatta:battenella classifica globale che non tiene conto dell’inflazione, diventando il maggiore incasso di sempre proprio nel giorno in cui i Marvel Studios svelano la ricchissima Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel (che include anche le serie Disney+).

Venerdì il film era arrivato a 2.789.200.000 di dollari in tutto il mondo, e oggi supererà i 2.789.700.000 di dollari di Avatar, che è attualmente primo in classifica.

Ci teniamo a precisare, come sempre, che la classifica in questione non tiene ovviamente in considerazione l’inflazione e il numero di biglietti staccati: è una classifica in numeri puri, e secondo questa classifica da oggi Avengers: Endgame è il maggiore incasso di sempre nel mondo. Per raggiungere il traguardo, la pellicola è stata redistribuita in diversi cinema di tutto il globo a inizio luglio (anche Avatar aveva avuto release aggiuntive). L’Hollywood Reporter spiega che una settimana fa mancavano 7 milioni a raggiungere Avatar, ma la Disney ha fatto quadrare i conti riconciliando gli incassi globali, un processo che viene fatto alla fine della corsa di un film. Nel corso della settimana, poi, si sono aggiunti 2 milioni.

“Tantissime congratulazioni ai team dei Marvel Studios e dei Walt Disney Studios, e grazie ai fan in tutto il mondo che hanno spinto Avengers: Endgame a simili vette,” ha commentato ufficialmente Alan Horn, co-chairman e CCO di Disney Studios.

Fonte: Variety