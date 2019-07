Un aspetto sul quale i Marvel Studios (così come la sua controllante Disney) pongono sempre più attenzione nei nuovi film è quello della rappresentazione. Con l’annuncio dellaavvenuto ieri sera al Comic-Con di San Diego, è stato anche confermato un ulteriore passo avanti in questo senso: dopo il primo supereroe nero protagonista di un film dell’UCM (Black Panther),presenteranno i primi supereroi apertamente appartenenti al mondo LGBT /LGBTQ.

A confermarlo sono stati rispettivamente Tessa Thompson sul palco della Sala H e Kevin Feige in un’intervista sulla press line poco dopo.

Durante la presentazione di Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha spiegato che Valchiria nel film “come Re, sarà alla ricerca della sua Regina” (alla fine di Avengers: Endgame, Thor le aveva affidato Asgard). Già in Thor: Ragnarok era stato alluso al fatto che Valchiria appartenesse alla comunità LGBT (a detta della stessa Thompson): apparentemente la cosa verrà esplicitata nel sequel diretto da Taika Waititi, che peraltro ricordiamo mostrerà Jane Foster (Natalie Portman) diventare… Thor.

Nei fumetti Valchiria è bisessuale. Kevin Feige ha confermato che la cosa verrà esplicitata nel film parlando con io9 dopo il panel:

La risposta è sì. Come questo avrà un impatto sulla trama rimane tutto da vedere.

Feige ha confermato la cosa anche a Collider, aggiungendo che vi saranno anche altri personaggi LGBT, in particolare in The Eternals:

Feige: Devo confermarlo? Pensavo fosse sempre stato chiaro [che Valkyrie appartiene alla comunità LGBT] Frosty: Beh, diciamo che è sempre bello quando il capo della Marvel [conferma una cosa così]. Feige: Allora sì, lo confermo. E non sarà solo il caso di Valkyrie, ma anche di altri personaggi in altri film che abbiamo annunciato oggi. Frosty: Volevo chiederlo in particolare per The Eternals. Ci sarà un personaggio LGBT in quel film? Feige: Sì.

Non sappiamo ovviamente ancora di quale personaggio si tratti, al momento i protagonisti di The Eternals confermati sono questi:

Richard Madden come Ikaris

Kumail Nanjiani come Kingo

Lauren Ridloff come Makkari

Brian Tyree Henry come Phastos

Salma Hayek come Ajak

Lia McHugh come Sprite

Don Lee come Gilgamesh

Angelina Jolie come Thena

Vi ricordiamo che trovate tutte le notizie relative al Comic-Con di San Diego, al quale stiamo partecipando anche quest’anno, in questo speciale.