Doveva essere un evento spettacolare, e così è stato. Ma chi si aspettava che il lungo panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego avrebbe guardato al passato si sbagliava: nel corso di un ora e mezza è stato annunciata l’intera lineup di progetti per il 2020, il 2021 e oltre. Insomma, la Fase 4, che per la prima volta non comprende solo film per il cinema ma anche serie televisive in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+.

E così ecco i dieci progetti annunciati

Tra tanti progetti annunciati che si fanno notare, ne mancano altri la cui assenza ha colpito tutti, tanto che lo stesso Kevin Feige li ha citati. Sono tutti film in sviluppo, ma dei quali secondo il Presidente dei Marvel Studios non c’era tempo per parlare oggi. Sarà per la prossima volta, forse alla D23 Expo il mese prossimo? I film in questione sono:

Black Panther 2

Captain Marvel 2

Guardiani della Galassia Vol.3

Un film sui Fantastici Quattro

Un film sui mutanti (non è chiaro se si riferisse a I Nuovi Mutanti o agli X-Men)

A chiusura del panel, Feige ha però voluto lanciare un’ultima sorpresa, un film senza data d’uscita ma già attesissimo…

