, il nuovo film dei Marvel Studios annunciato ufficialmente durante il Comic-Con, uscirà il 6 novembre 2020.

Diretto da Chloé Zhao, il cinecomic vedrà nel cast Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh e Don Lee.

Gli Eterni, il cast del film Marvel riunito nello scatto di Entertainment Weekly

A margine della presentazione avvenuta durante il gremitissimo evento californiano, Entertainment Weekly ha pubblicato online la prima foto di gruppo del cast e una serie di ritratti delle star più e meno conosciute che formeranno il team degli Eterni sul grande schermo.

Le potete vedere tutte cliccando l’immagine qua sotto!

Sempre durante il Comic-Con è stato diffuso online il concept del film, realizzato dal ben noto Andy Park, che potete vedere qua sotto:

La regista ha affermato che nonostante i protagonisti siano immortali, il film esplorerà cosa significa essere umani. Angelina Jolie sarà Thena, Richard Madden sarà Icarus, mentre Salma Hayek sarà Ajax. Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Nei fumetti Thanos era un Eterno di Titano, con geni Devianti, e non è da escludere che torni nel film attraverso dei flashback sulle sue origini. L’impressione è che con questo film si voglia creare un film sulle radici della mitologia della Marvel, cosa che è stata esplorata moltissimo sui fumetti in questi ultimi anni (forte indicazione della direzione che prenderanno le pellicole).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!