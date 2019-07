È stato davvero entusiasmante quando ho saputo che la Marvel avrebbe portato gli Eterni, creati da mio nonno, sul grande schermo. Vedere queste creazioni messe in primo piano nella cultura popolare è un testamento straordinario al talento creativo di mio nonno e alla sua abilità di creare interi mondi ricchi di personaggi in grado di risuonare ancora oggi nell’immaginario dei fan in tutto il mondo. Kevin Feige è un vero fan di Kirby, e anche il cast e la troupe del film sono persone fantastiche. Insieme a i Nuovi Dei di Ava DuVernay e altri progetti che è troppo presto per citare, queste creazioni che mio nonno realizzò per la Marvel e la DC riempiranno gli schermi nei prossimi anni!

Durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, nell’annunciare l’uscita diprevista per il 2020, Kevin Feige ha affermato che il film “sarà puro Jack Kirby”, scatenando l’entusiasmo dei fan in Sala H. È passato qualche giorno, e gli eredi del grande fumettista hanno commentato ufficialmente la notizia. Queste le parole di Jeremy Kirby, suo nipote:

Nel frattempo Kevin Feige ha parlato dei collegamenti che il film avrà con franchise come Thor e Guardiani della Galassia, visto che permetterà di approfondire alcuni elementi accennati in essi:

Sarà una storia che vi presenterà un gruppo incredibilmente eclettico di immortali, sono loro al centro della trama. Il film è ambientato nel nostro universo, cioè nell’Universo Cinematografico Marvel. Ci saranno quindi citazioni, anche se i Celestiali risalgono a molto, molto tempo fa. Conosciamo già qualcosa su di loro: Il Collezionista ne aveva parlato, Knowhere è la testa mozzata di un Celestiale. Ed Ego aveva a che fare con loro. In questo film scopriremo molto di più sui loro piani e su cosa hanno fatto finora.

GLI ETERNI: QUELLO CHE SAPPIAMO SUL FILM

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh). Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Fonte: CB / CB