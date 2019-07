Non sarà Robert Richardson, come riportato su alcune testate, mail direttore della fotografia di, l’atteso reboot della saga scritto e diretto da Matt Reeves.

Fraser è uno dei più apprezzati direttori della fotografia in circolazione: con Reeves ha lavorato a Blood Story, il remake di Lasciami Entrare, ma si è distinto anche per pellicole come Foxcatcher, Zero Dark Thirthy, la serie tv Vice e Rogue One: a Star Wars Story. Ha appena terminato di lavorare al nuovo film di Dune, diretto da Denis Villeneuve, e a The Mandalorian, l’attesa serie tv di Star Wars scritta da Jon Favreau.

Fraser ha così commentato sull’Hollywood Reporter:

È bello lavorare ancora con Matt. Il franchise di Batman è iconico ed è un privilegio avere la possibilità di visualizzarlo secondo il mio gusto. Specialmente con il grande potenziale creativo di tutti i talenti e i tecnici che abbiamo davanti e dietro la macchina da presa.

La Warner Bros. sta rapidamente mettendo insieme il team dietro a The Batman: le riprese dovrebbero iniziare nelle prime settimane del 2021, per un’uscita prevista per il 25 giugno 2021. L’unico attore attualmente confermato nel cast è Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman.