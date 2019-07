tornerà a vestire i panni del Gran Maestro in? L’ultima volta che abbiamo visto il personaggio non si trovava in una situazione molto semplice, in una scena dopo i titoli di coda di. Tuttavia solo parte del casting del quarto capitolo di Thor 4 è stato annunciato al Comic-Con di San Diego ( Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster

In attesa di notizie ufficiali lo stesso Goldblum ha stuzzicato l’attenzione dei fan pubblicando su Twitter il logo del film con una piccola aggiunta. Vi piacerebbe rivedere il Gran Maestro nell’Universo Cinematografico Marvel?

Ecco il tweet:

Thor: Love and Thunder – i dettagli del film con Natalie Portman

Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman.

L’uscita è prevista per il 5 novembre 2021.

FONTE: HH