A quanto pare è stata una piccola leoncina dello Zoo di Dallas di nome Bahati ad ispirare le movenze di(cucciolo) nel nuovo adattamento ditargato Disney.

Lo Zoo americano ha collaborato con gli animatori della Disney mandando agli studios molto materiale fotografico e video del felino, così da poter riproporre al meglio le movenze di un cucciolo di leone sul grande schermo.

Potete vedere tutte le immagini del tenero felino cliccando sulle foto qua sotto:

Giorni fa si è scatenata una polemica tra i fan di Elisa e quelli di Laura Pausiniper via di una dichiarazione di quest’ultima su Instagram. Una fan della popstar le ha chiesto se doppierà un personaggio nella nuova versione di Il Re Leone, e la Pausini ha risposto:

No anche se mi piace molto ma non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce io sono grande fan!