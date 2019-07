, il nuovo lungometraggio della Disney basato sull’omonimo classico, è già uscito in svariati mercati ottenendo numero decisamente importanti al box-office.

Intanto, grazie all’apparizione di John Oliver (doppiatore di Zazu) al The Late Show with Stephen Colbert, abbiamo scoperto una “curiosità” sulla foto di gruppo del cast diffusa tempo fa dalla Casa di Topolino: Beyonce Knowles-Carter non era fisicamente presente al momento dello scatto ed è stata photoshoppata solo in seguito.

Oliver ha spiegato:

Lei non era davvero lì. Non ricordo di preciso, ma mi pare che gli altri fossero effettivamente tutti lì. Sw guardi la mia faccia, puoi constatare come la mia espressione sia molto intimidita. Questo perché quello che stavo facendo era immaginare di comparire in una foto dove sarebbe poi stata aggiunta Beyonce.

Ecco il segmento integrale:

Giorni fa si è scatenata una polemica tra i fan di Elisa e quelli di Laura Pausini per via di una dichiarazione di quest’ultima su Instagram. Una fan della popstar le ha chiesto se doppierà un personaggio nella nuova versione di Il Re Leone, e la Pausini ha risposto:

No anche se mi piace molto ma non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce io sono grande fan!

I fan di Elisa hanno frainteso pensando che evidentemente la loro beniamina è stata chiamata a doppiare Nala solo dopo il rifiuto della Pausini, scatenando un putiferio online. Ecco quindi che la stessa Elisa è dovuta intervenire pubblicando un’immagine insieme alla Pausini con un lungo commento

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jones tornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kane sarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.

L’uscita in Italia è prevista per il 21 agosto 2019, negli USA il 19 luglio 2019.

