tornerà a vestire i panni della leader delle Dora Milajein? Molto probabilmente sì.

L’attrice, intervistata da MTV al Comic-Con di San Diego ha dichiarato:

Senti, letteralmente non ho alcuna informazione, è questo il bello della nostra attuale conversazione. Mr [Ryan] Coogler ci ha detto di dire “Di loro che stiamo lavorando duramente e che ci sei dentro”. Questo è tutto quello che ho da dirti.

Nonostante Black Panther 2 non sia stato annunciato come uno dei film della Fase 4 dell’UCM, sicuramente è da inserire nei progetti in lavorazione dei Marvel Studios.

Danai Gurira, ricordiamo, è apparsa anche in Avengers: Infinity war e in Avengers: Endgame

Ecco tutti i dettagli sul primo capitolo di Black Panther

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

FONTE: CB