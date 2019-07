Come previsto,rimane in testa alla classifica al box-office americano venerdì incassando 22.3 milioni di dollari: la pellicola Disney supera i 297 milioni di dollari, e oggi sfonderà quota 300 milioni di dollari dopo soli dieci giorni di programmazione. C’era una volta a… Hollywood debutta al secondo posto, con 16.8 milioni di dollari, un record per il regista Quentin Tarantino (la cifra include le anteprime di giovedì sera). Le proiezioni ufficiali a questo punto parlano di un weekend da 40 milioni di dollari, a sua volta un record per Tarantino oltre che una cifra superiore alle aspettative iniziali.

Terza posizione in classifica per Spider-Man: Far From Home, a distanza con 3.5 milioni di dollari e un weekend previsto intorno ai 12 milioni. Al quarto posto Toy Story 4 incassa 3 milioni di dollari, seguito da Crawl con 1.1 milioni.