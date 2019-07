Crescono gli incassi al box-office italiano, in vista di un weekend di maltempo:rimane in testa alla classifica, con 148mila euro e un totale di 307mila euro in due giorni. Subito sotto, Spider-Man: Far From Home incassa 128mila euro, salendo a 9.3 milioni di euro, mentre al terzo postoincassa 41mila euro e sale a 624mila euro.

Segue Midsommar – Il villaggio dei dannati, che incassa 31mila euro e sale a 63mila euro in due giorni. Chiude la top-five Toy Story 4, con 26mila euro e un totale di 5.3 milioni di euro.