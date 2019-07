Parlando con ComicBook.com Dwayne Johnson e il produttorehanno avuto modo di parlare di, cinecomic DC di cui Johnson sarà il protagonista.

L’attore ha parlato del personaggio, rivelando che Black Adam inizierà il suo percorso come villain:

Black Adam inizia come un villain. Quindi diventa un antieroe. E poi potrebbe diventare un eroe, o forse no.

Il produttore Hiram Garcia ha poi offerto qualche dettaglio in più sul progetto e sullo stato dei lavori attuali:

Beh, incontrerete il personaggio mentre sta affrontando un viaggio. Penso che l’idea sia quella di conoscere le radici di Black Adam. È stato creato come un villain. Poi attraverso l’amore dei fan e molti grandi scrittori e narratori si è evoluto in antieroe. [..] Alla fine si tratta di un ragazzo che ha una bussola morale, per quanto distorta. È sempre stato un tipo che viene guidato da ciò che accade alla sua famiglia. [..] Non è solo un cattivo. Questo ragazzo è più complesso, un ragazzo a cui sono accadute molte cose e che mostra tutto nelle sua azioni. Troverà se stesso, ma dove andrà lo scoprirete voi.