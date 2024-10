The Penguin: gli ascolti dei primi episodi negli USA continuano ad aumentare

Pubblicazione: 01 ottobre alle 12:32

Gli ascolti negli Stati Uniti della serie The Penguin sono in crescita: HBO ha infatti svelato i dati relativi alle visualizzazioni della serie con Colin Farrell negli ultimi 11 giorni.

Lo show, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha raggiunto un totale di 10.4 milioni di spettatori per la sua première, avvenuta il 19 settembre. I numeri permettono quindi di superare i dati ottenuti nello stesso periodo di tempo su HBO da molti degli show realizzati per la tv via cavo, rimanendo alle spalle solo di House of the Dragon e The Last of Us.

Il primo episodio, secondo quanto riportato una settimana fa, era arrivato a quota 5.3 milioni di spettatori a quattro giorni dal debutto, con 5.1 milioni che hanno guardato la puntata durante la settimana. La seconda puntata, invece, ha ottenuto 1.6 milioni di spettatori sulle varie piattaforme, registrando un +17% rispetto alla sera del debutto sugli schermi.

Nella serata di domenica, inoltre, il finale della terza stagione di Industry ha registrato 260.000 spettatori, rimanendo comunque al di sotto dei 370.000 ottenuti con il primo episodio del terzo capitolo della storia che, in totale, ha comunque superato le visualizzazioni della stagione precedente.

Il debutto di The Penguin, avvenuto il 19 settembre, ha ottenuto 242.000 spettatori su HBO, mentre il resto degli ascolti è stato ottenuto grazie alle varie piattaforme.