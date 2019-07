Come prevedibile, sarà il New York Film Festival a ospitare la premiére mondiale di: il film di Martin Scorsese prodotto da Netflix debutterà in apertura alla 57esima edizione del festival organizzato da Film at Lincoln Center, il 27 settembre. In occasione dell’annuncio sono state diffuse anche due nuove foto del film, scritto da(Schindler’s List) e basato sul libro del 2004 di Charles Brandt, intitolato “I Heard You Paint Houses”, incentrato sulla vita dell’ex killer Frank “The Irishman” Sheeran.

“The Irishman è tantissime cose: ricco, divertente, problematico, che intrattiene e, come tutti i grandi film, assolutamente singolare” ha commentato ufficialmente il direttore del NYFF Kent Jones, che è a capo anche del comitato di selezione. “È anche il lavoro di maestri, fatto con l’obiettivo di fare l’arte cinematografica che raramente ho visto nella mia vita, e si svolge con un livello di sottigliezza e intimità umana che mi hanno davvero sconvolto. Quello che posso dire è che non appena è finito volevo rivederlo daccapo”.

La sinossi ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

Netflix distribuirà il film al cinema e successivamente in streaming in autunno.

