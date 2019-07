Giusto ieri, abbiamo riportato le parole della sorella di Sharon Tat e, Debra, che parlando di, lodava tanto l’operato di Quentin Tarantino, quanto, e soprattutto, quello di Margot Robbie.

A quanto pare Shannon Lee, la figlia di Bruce Lee, non è dello stesso avviso.

A The Wrap spiega:

È stato davvero spiacevole sedersi al cinema e sentire le persone che ridevano di mio padre. Posso capire tutto il ragionamento alla base del film. Che i due protagonisti siano questa specie di antieroi e che si tratta di una specie di fantasia selvaggia di quello che sarebbe potuto accadere… e che si svolge tutto in un periodo in cui c’erano molto razzismo ed esclusione. E che il personaggio di Brad Pitt doveva essere così super bad-ass da riuscire a battere Bruce Lee. Ma non c’era motivo di trattarlo allo stesso modo di come è stato trattato da Hollywood quando era in vita. Nel film è quello arrogante che sfida Brad Pitt. E lui non era proprio così. S’imbatte in uno st**nzo arrogante che era pieno di sé. E non in qualcuno che ha dovuto combattere e lavorare il triplo a Hollywood per riuscire a ottenere quello che ad altri veniva concesso in maniera del tutto naturale.