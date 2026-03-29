Il progetto segreto di Netflix: per il sequel di Once Upon A Time in Hollywood stipendi da capogiro per il cast che fanno discutere Hollywood

Pubblicazione: 29 marzo alle 10:40

Il film Le avventure di Cliff Booth, diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, rappresenta una delle operazioni più ambiziose sviluppate da Netflix negli ultimi anni. Il progetto nasce come sequel del film del 2019 C’era una volta a Hollywood e si concentra sul personaggio di Cliff Booth, lo stuntman interpretato da Brad Pitt, che questa volta si trova coinvolto in una nuova fase della sua vita nella Hollywood degli anni ’70. Secondo quanto riportato da fonti di settore, il budget complessivo dell’operazione si avvicina ai 200 milioni di dollari, una cifra che lo colloca tra le produzioni più costose legate alla piattaforma streaming.

Una parte significativa di questa spesa è concentrata proprio sui principali creativi e protagonisti: Pitt, Fincher e Tarantino assorbono da soli una quota molto rilevante del budget totale. Brad Pitt, oltre a tornare nei panni di Cliff Booth , ricopre anche il. David Fincher, incaricato della regia,, mentre Quentin Tarantino ha ottenuto oltreper la concessione dei diritti della sua sceneggiatura, attraverso una licenza per un singolo film.

Il progetto amplia l’universo narrativo del film originale Once Upon a Time in Hollywood, che nel 2019 aveva ottenuto un grande successo di pubblico e critica, incassando circa 377 milioni di dollari a fronte di un budget di 90 milioni e ricevendo numerose nomination agli Oscar. Questo nuovo capitolo, però, cambia approccio: non punta esclusivamente al botteghino tradizionale, ma è pensato per un modello ibrido tra uscita cinematografica limitata e distribuzione su Netflix, dove la piattaforma concentra la maggior parte dei suoi ritorni economici.

Fonte / ScreenRant

Accanto a Brad Pitt, il cast include anche Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Carla Gugino e Timothy Olyphant, tra gli altri, in una storia che promette di esplorare unaL’uscita è prevista per, con un posizionamento strategico tra sala e streaming pensato anche per la stagione dei premi.