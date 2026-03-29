Il progetto segreto di Netflix: per il sequel di Once Upon A Time in Hollywood stipendi da capogiro per il cast che fanno discutere Hollywood
Brad Pitt, Quentin Tarantino e David Fincher tornano con il sequel di C’era una volta a Hollywood: budget da 200 milioni e cachet record.
Il film Le avventure di Cliff Booth, diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, rappresenta una delle operazioni più ambiziose sviluppate da Netflix negli ultimi anni. Il progetto nasce come sequel del film del 2019 C’era una volta a Hollywood e si concentra sul personaggio di Cliff Booth, lo stuntman interpretato da Brad Pitt, che questa volta si trova coinvolto in una nuova fase della sua vita nella Hollywood degli anni ’70. Secondo quanto riportato da fonti di settore, il budget complessivo dell’operazione si avvicina ai 200 milioni di dollari, una cifra che lo colloca tra le produzioni più costose legate alla piattaforma streaming.Una parte significativa di questa spesa è concentrata proprio sui principali creativi e protagonisti: Pitt, Fincher e Tarantino assorbono da soli una quota molto rilevante del budget totale. Brad Pitt, oltre a tornare nei panni di Cliff Booth, ricopre anche il ruolo di produttore e percepirà circa 40 milioni di dollari. David Fincher, incaricato della regia, riceverà circa 20 milioni, mentre Quentin Tarantino ha ottenuto oltre 20 milioni di dollari per la concessione dei diritti della sua sceneggiatura, attraverso una licenza per un singolo film.
Il progetto amplia l’universo narrativo del film originale Once Upon a Time in Hollywood, che nel 2019 aveva ottenuto un grande successo di pubblico e critica, incassando circa 377 milioni di dollari a fronte di un budget di 90 milioni e ricevendo numerose nomination agli Oscar. Questo nuovo capitolo, però, cambia approccio: non punta esclusivamente al botteghino tradizionale, ma è pensato per un modello ibrido tra uscita cinematografica limitata e distribuzione su Netflix, dove la piattaforma concentra la maggior parte dei suoi ritorni economici.Accanto a Brad Pitt, il cast include anche Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Carla Gugino e Timothy Olyphant, tra gli altri, in una storia che promette di esplorare una Hollywood alternativa e più matura rispetto al film originale. L’uscita è prevista per agosto 2026, con un posizionamento strategico tra sala e streaming pensato anche per la stagione dei premi.