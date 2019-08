Come ormai sappiamo Natalie Portman tornerà a far parte dell’Universo Cinematografici Marvel con, il nuovo cinecomic diufficialmente annunciato al Comic-Con di San Diego.

Sappiamo anche che Jane Foster si ritroverà nei panni di una versione femminile di Thor durante gli eventi del film. E per questo la stessa Portman ha diffuso una storia su Instagram in cui mostra del “materiale di studio” per prepararsi al film che mostra degli albi di The Mighty Thor.

Ecco la storia ricaricata su Twitter:

Natalie Portman is already preparing

for The Mighty Thor ⚡️🔨#ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/oIbj4psOHl — cosmic (@Q82004yousef1) July 31, 2019

Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. La decisione è stata presa dai Marvel Studios in virtù dei notevoli incentivi fiscali garantiti dal governo australiano. L’entità delle detrazioni fiscali dovrebbe a montare a 24 milioni di dollari mentre il nuovo progetto darà vita a 2500 posti di lavoro e a un indotto di almeno 178 milioni di dollari.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

FONTE: CB