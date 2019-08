Alcune ore fa James Gunn ha realizzato il suo sogno di incontraree lo ha fatto sul set della sua ultima fatica, The Ballad of Richard Jewell, ora in fase di riprese.

Il regista, alla luce di ciò, ha voluto celebrare l’occasione con una lettera aperta sul suo account Instagram in cui ha spiegato quanto è stato segnato dalla filmografia del regista e attore.

In ultimo ha anche menzionato The Suicide Squad, le cui riprese partiranno molto presto.

Questa la traduzione del suo messaggio:

Clint Eastwood è uno dei miei eroi da tanto tempo. I suoi film, sia da regista che da attore, mi hanno influenzato tantissimo. Gli spietati è una pietra miliare cinematografica per me, un film che mi ha sconvolto la prima volta che l’ho visto e che ha continuato a farlo ogni volta delle circa 25 volte che l’ho rivisto sin da quel momento – ma la sua influenza da regista risale al suo debutto con Brivido nella notte. Senza contare il suo lavoro da attore con Sergio Leone e Don Siegel, due altri registi che adoro, e il suo lavoro in gioielli come Nel centro del mirino, Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan e Dove osano le aquile. Cavolo, è imbarazzante, ma ricordo perfino tutte le parole di tutte le canzoni in La ballata della città senza nome.

Ecco perché quando io e il produttore di The Suicide Squad Peter Safran abbiamo avuto l’opportunità di passare un po’ di tempo con Clint sul set del suo nuovo film, The Ballad of Richard Jewell, ero nervoso. Dopo tutto si dice ‘mai incontrare i tuoi eroi’. In persona Clint è stato gentile e davvero socievole, abbiamo parlano tantissimo del suo stile registico, del nuovo film, dei film vecchi e di altro.