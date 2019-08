fa il tifo per Taron Egerton, suo collega in Rocketman, il biopic sulla vita di Elton John uscito a maggio nei cinema, nel fantacasting di Wolverine.

Come noto, Boss Logic ci ha recentemente mostrato come apparirebbe Taron Egerton(Kingsman) nei panni di Wolverine in alcune suggestive fan art.

Le creazioni sono nate in seguito alla previsione fatta da Mark Millar secondo la quale sarà proprio la star di Kingsman a vestire i panni del celeberrimo personaggio (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

Nel 2002 infatti, un Nick Fury già modellato sulle fattezze di Samuel L. Jackson menzionava in una vignetta colui che sarebbe poi diventato il testimonial dell’UCM: Robert Downey Jr.

Con un Tweet ha voluto ricordarci che lui non si sbaglia mai e che, a suo dire, Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine.

Variety ha dunque pensato di chiedere un’opinione in merito proprio a chi, con Egerton, ha lavorato di recente, ovvero il già citato Jamie Bell.

Perché no! Può interpretare Elton John, dunque perché no? Anzi, trovo che sia un evoluzione logica! Sono sicuro che amerebbe molto farlo, è davvero un grande. Ed è questo che entra in gioco quando lavori con lui: che non hai idea di quello che non potrebbe fare. Per questo sono sicuro che potrebbe farlo. Sarebbe un’altra freccia al suo arco.

Ecco il video:

Jamie Bell is all for Taron Egerton playing the Wolverine: "I mean he can play Elton John, why not" pic.twitter.com/ePefLQ2Y8b — Variety (@Variety) August 1, 2019

Taron Egerton commenta il fantacasting per Wolverine

Egerton, parlando con Variety ha discusso brevemente della cosa:

Adoro la Marvel e i loro film e mi piacerebbe avere una scusa per mettermi in forma. Mi piacerebbe fare parte di ciò. Non so se l’idea di Wolverine sia realistica o meno, non lo so, ma sarei felice di far parte di qualcosa.

