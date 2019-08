Dopo un luglio in forte crescita, anche agosto si apre in miglioramento rispetto all’anno scorso, anche se di poco.rimane in testa con 78mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro in poco più di una settimana. Subito sotto, Spider-Man: Far From Home incassa 72mila euro, salendo così a quasi 10.5 milioni di euro complessivi.

Apre al terzo posto Hotel Artemis, con 42mila euro e la miglior media della top-ten, mentre al quarto posto debutta Isabelle – L’Ultima Evocazione con 20mila euro, mentre chiude la top-five Serenity con 19mila euro e un totale di un milione di euro.

Per quanto riguarda le nuove uscite, Dolcissime apre all’ottavo posto con 14mila euro, mentre Una Famiglia al Tappeto chiude la top-ten con 7.700 euro.