Negli Stati Uniti negli ultimi mesi sono stati venduti moltissimi esemplari di “Ballistic Shield“, ovvero degli zainetti antiproiettile per bambini presentati da TuffyPacks, una società con sede a Houston. Gli ultimi modelli presentati sono accompagnati anche da immagini stampate di moltissimi amati franchise del mondo dell’entertainment, come le Principesse Disney, supereroi Marvel, ma anche Harry Potter e la Major League di Baseball.

In virtù della natura di tali prodotti un portavoce della Disney ha rilasciato un breve comunicato in cui discosta la Casa di Topolino da questi oggetti:

Nessuno di questi prodotti è stato autorizzato dalla Disney e chiediamo a coloro che stanno dietro questa cosa di smettere di utilizzare i nostri personaggi e le nostre altre proprietà intellettuali per promuovere la vendita di questi prodotti.

Anche un portavoce della Warner Bros. ha dichiarato: “Questi non sono prodotti ufficiali di Harry Potter, non sono in alcun modo approvati, supportati direttamente o indirettamente o concessi in licenza dalla Warner Bros.”.

