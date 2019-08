Continua il buon momento al box-office italiano: venerdìha dominato la classifica con altri 433mila euro, salendo a 1.3 milioni di euro in due giorni e mezzo. Il risultato è nettamente più basso di quelli degli ultimi film nello stesso weekend, ma trattandosi di uno spin-off e di agosto era ampiamente previsto.

Segue al secondo posto Bring the Soul: The Movie, l’evento speciale sulla band BTS, che incassa 56mila euro e sale a 253mila euro complessivi. Al terzo posto Spider-Man: Far From Home incassa 41mila euro e supera finalmente gli 11 milioni di euro, un risultato finale molto superiore a quello di Homecoming.

Al quarto posto Men in Black: International incassa 40mila euro, salendo a 2.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five la nuova uscita The Quake – Il Terremoto del Secolo con 16mila euro e un totale di 33mila euro in due giorni.