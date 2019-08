Dopo cheha superato il miliardo di dollari al box-office internazionale, i produttori stanno prendendo in considerazione l’idea di realizzare un sequel del film live-action della Disney.

Lo ha svelato il produttore Dan Lin a Comic Book:

Ora ci stiamo pensando. Quando abbiamo realizzato il film, volevamo semplicemente realizzare la miglior versione possibile dando poi la possibilità agli spettatori di farci capire se avrebbero voluto vedere di più. Sappiamo che hanno visto questo film più volte. Abbiamo ricevuto tantissime lettere dai fan che ci raccontano di come tornino al cinema portando amici e famigliari. E così pensiamo che si possa essere una storia più lunga da raccontare. Lo gestiremo nello stesso modo in cui abbiamo gestito il film originale: non sarà un remake scena dopo scena di qualcosa che abbiamo fatto prima. Ovviamente stiamo guardando a ciò che è stato fatto in passato, i film per l’home video: ci sono altre storie da raccontare grazie a questi materiali. Non svelerò nulla, ma posso dire che esploreremo ciò che possiamo fare con questo franchise.